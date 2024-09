SBT chega ao topo da audiência em vitória do Corinthians na Sul-Americana

A média registrada na região metropolitana de São Paulo foi de 13,4 pontos, de acordo com dados da Kantar Ibope Media. Foi o melhor número alcançado nos 12 jogos da competição exibidos pela emissora. Em média, 22% dos aparelhos ligados entre 21h31 e 23h21 estavam conectdos no SBT, com um pico de 15,5 pontos. Quanto ao jogo anterior entre as equipes (2 a 0 para o Corinthians na ida), a partida na Neo Química Arena (3 a 0 para o Timão) teve um crescimento de 15% na audiência.

Na disputa com a TV Globo, sua concorrente, o SBT ultrapassou a emissora carioca entre 22h45 e 23h22. No período, o jogo exibido pelo canal de Silvio Santos concorreu com o reality global ‘Estrela da Casa’. A partida contou com a narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Além disso, se destaca o aumento de cinco pontos percentuais na participação de mulheres na audiência do jogo. O índice se repetiu em relação ao crescimento nas classes sociais A e B, além de dois pontos nas classes D e E.

Sul-Americana leva SBT novamente a liderança

O resultado obtido na transmissão de Corinthians e Fortaleza é mais um em que o canal de Silvio Santos chega ao topo da audiência no ibope em São no período de duas semanas. Enquanto no futebol os dois jogos da Sul-Americana (ida e volta) foram os resposáveis, o canal também ‘tocou o sino’ nas duas edições do ‘Show do Milhão’, agora apresentado por Patrícia Abravanel dentro do ‘Programa Silvio Santos’, aos domingos.