São Paulo não perde para brasileiros, em casa, na Libertadores, há 11 anos

Tricolor encara o Botafogo nesta quarta-feira, no Morumbis, querendo chegar na semifinal da competição continental

O São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira (25/9), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor tenta chegar novamente na semifinal da competição continental e, para isso, aposta no bom retrospecto contra brasileiros no torneio, atuando em sua casa.

Afinal, a última vez que o São Paulo perdeu para um clube brasileiro na Libertadores, dentro do Morumbis, foi em 2013. Na ocasião, o Atlético-MG venceu o Tricolor por 2 a 1, em pleno Cícero Pompeu de Toledo. O Galo voltaria a vencer no Independência e eliminaria os paulistas da competição.