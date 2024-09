Santos goleia Cruzeiro e se classifica no Brasileirão Sub-17

Peixe aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, no CT de Xerém

O Santos goleou o Cruzeiro por 6 a 3, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida foi realizada no CT Rei Pelé, na tarde desta quarta-feira (25). O resultado colocou o Peixe na semifinal da competição.

Agora, o Santos aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, no CT de Xerém, às 15h (de Brasília).

A duelo começou movimentado. Logo aos sete minutos, o Cruzeiro abriu o placar após um erro na saída de bola do Santos. No entanto, aos 15, Murilo Pará aproveitou a sobra e finalizou com categoria, empatando o jogo.