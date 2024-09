Roger valoriza atitude ofensiva do Inter e vê ‘esperança do título viva’

Técnico elogia a produção no empate por 2 a 2 com o Bragantino e destaca que a prioridade é a vaga para Libertadores 2025

O Inter construiu o suficiente para vencer, mas empatou por 2 a 2 com o Bragantino e segue fora do G-6 do Brasileirão. Ainda assim, o técnico Roger Machado vibrou e acredita que a retomada mostra credenciais ainda para luta pelo título da competição nacional.

“O objetivo é a vaga à Libertadores, mas esperança do título está viva, ou tira o ânimo dos jogadores e torcedores. Brigaremos por coisas grandes. Temos de nos posicionar à frente para que os adversários nos vejam pertinho. Estamos perto, com um jogo a menos”, disse.