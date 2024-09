Renato justifica situação delicada do Grêmio e garante: ‘Comigo não vai cair’

Técnico analisa derrota do Tricolor para o Criciúma por 2 a 1, nesta quarta-feira, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro

A situação do Grêmio segue complicada no Brasileirão, principalmente após a 13ª derrota em 26 jogos. Na noite desta quarta-feira (25), o Tricolor perdeu para o Criciúma por 2 a 1, na Arena, e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento para a Série B. Após o revés, o técnico Renato Gaúcho justifica situação do clube na tabela.

“O Grêmio está nessa situação por tudo que passou lá atrás. Olhe a quantidade de jogos que perdemos lá atrás, na época da enchente. Jogamos sem atacante em uma parte, improvisando jogadores. Pode ficar tranquilo, comigo aqui o Grêmio não vai cair. Confio no nosso grupo. Lá atrás, em Curitiba, eu falei “vamos sofrer e a conta vai chegar”.