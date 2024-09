Ramón Díaz destaca postura do Corinthians: ‘Outra mentalidade’

“Passamos por uma grande equipe, que não é fácil vencer. Por isso vejo nosso time com outra mentalidade, algo completamente diferente do que passava anteriormente. É um time mais concentrado, agressivo, que sabe o que quer”, disse Ramón Díaz em entrevista coletiva.

O técnico Ramón Díaz enxerga que o Corinthians está com “outra mentalidade” após vitória e classificação consistente sobre Fortaleza, pela Sul-Americana . Além disso, o treinador pediu pés no chão, pois ainda terá que manter o foco no Campeonato Brasileiro, onde equipe não enfrenta bom momento.

O Corinthians, afinal, aguarda o vencedor entre Racing-ARG e Athletico-PR para conhecer seu adversário na próxima fase. Agora terá clássico contra o São Paulo no próximo domingo (29), pelo Brasileirão. Por ter se garantido na semifinal, o Timão embolsou mais US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões) e agora acumula o total de US$ 3,46 milhões (R$ 18,8 milhões), contando o que recebeu nas fases anteriores.

“Mérito dos jogadores essa atitude diferente. Temos que pensar no Brasileiro, para sair logo dessa situação, e vamos brigar para chegar às finais. Sabemos que não será fácil, mas vamos brigar. Vamos festejar, mas com calma, temos que primeiro sair dessa situação do Brasileiro”, disse Ramón.

Memphis Depay

“Estamos dando minutos para ele. Isso é muito importante porque ele não jogava há muito tempo. Ele está treinando no seu máximo para se colocar bem. Para a nossa sorte, os atacantes estão respondendo. Estamos dando minutos para ele chegar a 100%. Temos quatro jogos antes da nova parada. No momento que pudermos utilizar, vamos utilizar porque ele é um grande jogador. Ele resolveu de maneira incrível no gol do Pedro Henrique. Vamos dar confiança. Ele está vendo o que é Corinthians, o ambiente, o Brasil… Ele está com muita raça. Estão todos trabalhando para chegar às finais e sair rápido do Z4 do Brasileirão.”

Atacantes pelo meio

“Trabalhamos com os dois atacantes para que ataquem internamente, sem precisar voltar para marcar o lateral. Queremos que sejam, de fato, atacantes para que resolvam as situações. Ele [Yuri Alberto] está em um momento brilhante. A estrutura está se armando, e o grupo está mantendo a concentração. Da metade do campo para frente, o Corinthians melhorou muito: em dinâmica, em jogo, em paciência… jogar neste estádio não é fácil diante dos torcedores que pressionam. Estamos tentando fazer uma equipe sólida para manter a tranquilidade e deixar os atacantes resolverem”.

Três zagueiros

“Podemos mudar taticamente pela quantidade de jogadores que temos. Temos ótimos meio-campistas, com muitos criadores. Isso te permite mudar. Eles [defensores] são muito inteligentes. Jogamos com linha de três e estão resolvendo. Eles sabem que, qualquer um que joga, entrega o máximo. Estou muito contente porque, tanto o Gustavo Henrique quanto o Cacá, jogaram na semana passada e foram muito bem”.