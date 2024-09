Racing x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

O Furacão joga pelo empate para avançar depois da vitória por 1 a 0 na ida, em Curitiba. Desde aquele jogo, porém, o clube passou por mudanças. O ex-técnico Martín Varini não resistiu após o mau desempenho da equipe no Brasileirão e foi demitido após o 0 a 0 com o Criciúma.

Na estreia do técnico Lucho González, o Athletico enfrenta o Racing nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, em busca de uma vaga nas semifinais da Sul-Americana 2024.

Como chega o Racing

O Racing vem de derrota para o Talleres por 2 a 0, no último domingo (22), fora de casa e com um jogador a mais, pelo Argentino. A equipe, que era terceira colocada, caiu para a oitava posição após a rodada. Para o jogo, os meias Gabriel Rojas e Quintero, aliás, podem ganhar chance na equipe titular.

Como chega o Athletico-PR

No Athletico, o técnico Lucho González fará a estreia justamente contra seu time do coração. Para a partida, o treinador, aliás, terá a volta do lateral-esquerdo Esquivel, que estava suspenso na ida. Além disso, pelos treinos realizados na semana, Erick deve voltar à sua posição no meio de campo para que Madson assuma a lateral direita.

Gamarra e Pablo, poupados no Brasileirão, e Canobbio, suspenso contra o Criciúma, também estão relacionados. Outra novidade é o retorno do meia Nikão, que havia sido afastado por Varini, mas que voltou aos treinos com o grupo sob a nova gestão. Por outro lado, o volante Fernandinho segue no departamento médico.