Peñarol x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após derrota no jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo vai ao Uruguai, no Campeón del Siglo, em busca da virada Crédito: Jogada 10

Peñarol e Flamengo definem nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), uma das vagas para as semifinais da Libertadores. No Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU), os uruguaios saem na frente. Afinal, venceram o jogo de ida das quartas, no Maracanã, por 1 a 0. Assim, o Rubro-Negro precisa vencer por um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Em caso de triunfo por dois gols ou mais, o time brasileiro fica com a vaga. Caso contrário, os aurinegros que avançarão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir A ESPN e o Disney+ transmitem a partida. Como está o Peñarol O time de Diego Aguirre, que contará com cerca de 35 mil torcedores ao seu lado, chega motivado para o confronto. Afinal, além da vitória no primeiro confronto, o Peñarol venceu o Cerro, pelo Campeonato Uruguaio, por 5 a 0. Além disso, outro detalhe motiva os torcedores pela classificação: a equipe venceu todos os jogos em casa pela Libertadores neste ano. Para a partida, a tendência é que o Peñarol entre em campo com a mesma base do jogo no Maracanã. Uma das mudanças, no entanto, pode ser a entrada de Facundo Batista, que marcou três gols no final de semana, no ataque.