Nos pênaltis, Botafogo supera Cuiabá e avança para semifinal do Brasileiro Sub-17

Alvinegro venceu no tempo normal por 1 a 0 e levou a partida para os pênaltis com o placar agregado de 2 a 2

Nos pênaltis, o Botafogo venceu o Cuiabá na noite desta quarta-feira (25) no Nilton Santos pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. No tempo normal, o Alvinegro venceu por 1 a 0. Assim, com o placar agregado por 2 a 2, a decisão foi para as penalidades e a equipe carioca levou a melhor nas alternadas por: 7 a 6. Dessa forma, vai enfrentar o Palmeiras na semifinal da competição.

Já na segunda etapa, com o placar indo pra pênaltis, o Cuiabá buscou mais o ataque e a partida ficou mais aberta. No entanto, ninguém conseguiu balançar as redes e a decisão foi para os pênaltis.

Os pênaltis

Nos pênaltis, as duas equipes acertaram todas as primeiros cinco cobranças. Nas alternadas, o goleiro Alvinegro Matheus Lima defendeu a cobrança do Sávio e na sequência, Juninho marcou e garantiu a classificação do Botafogo.