Neymar: Justiça toma decisão sobre queixa-crime contra o jogador

A queixa-crime contra Neymar e sua relação com o site de apostas Blaze foi arquivada pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão acata um pedido do Ministério Público para a extinção do processo. A informação é de Diego Garcia, do Uol.

De acordo com a reportagem, o arquivamento dos autos do inquérito policial ocorre devido a ausência de interesse na persecução penal. Realizada por um advogado, a denúncia acusa o camisa 10 do Al-Hilal de realizar publicidade enganosa ou abusiva em favor da Blaze através das suas redes sociais.