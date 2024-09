Namorada de Léo Pereira, Karoline Lima revela ameaças da torcedores do Flamengo

Karoline Lima, que namorada Léo Pereira desde o fim do ano passado, revelou que sofre ameaças de torcedores do Flamengo

Namorada do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, Karoline Lima revelou estar sofrendo ameaças de torcedores do Flamengo. Na última terça-feira (24), a influenciadora fez uma publicação em sua rede social para expor a situação, que teria começado a partir do início do romance com o jogador.

Em seu story no Instagram, Karoline foi questionada por um seguidor sobre ataques de torcedores rubro-negros. A influenciadora, então, desabafou e revelou algumas ameaças sofridas.