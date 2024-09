Monaco lança uniforme em homenagem ao centenário do clube

Nova terceira camisa chama atenção pela similaridade com a do Vasco

O Monaco apresentou, nesta quarta-feira (25), o novo terceiro uniforme do clube para a temporada 2024/25. Produzido pela Kappa, o uniforme faz uma homenagem ao centenário do clube, mas chamou atenção pela similaridade com o terceiro uniforme do Vasco, que tem a mesma empresa como fornecedora de materiais esportivos.

A camisa do Monaco celebra o centenário do clube, fundado em 1924, um ano após o histórico time do Vasco de 1923, o ‘Camisas Negras’. Além disso, as camisas dos dois clubes já estavam parecidas naquela época, e essa semelhança aumentou agora.

Veja imagens da nova terceira camisa do Monaco: