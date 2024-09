Manchester United tropeça no Twente em estreia na Liga Europa

O Manchester United não fez uma boa estreia na Liga Europa 2024/25. Nesta quarta-feira (25), os Red Devils tropeçaram no Twente, da Holanda, e ficaram no empate por 1 a 1, em Old Trafford, em jogo válido pela primeira rodada da competição que está sendo disputada em novo formato, semelhante ao da Champions. Eriksen abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, mas falhou no lance do gol de empate marcado por Lammers na segunda etapa.

Dessa maneira, o Manchester United não aproveitou a vantagem de jogar em casa e somou apenas um ponto nesta primeira rodada da Liga Europa.

Ao mesmo tempo, as críticas ao trabalho do técnico Erik ten Hag continuam, uma vez que o Manchester United faz mais um início irregular de temporada. Na Premier League, os Red Devils aparecem apenas na 11ª posição, com sete pontos em cinco jogos.