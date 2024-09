Maicon completa 50 jogos pelo Vasco: ‘Orgulhoso em atingir esta marca’

Zagueiro fala sobe a relação com os mais jovens do elenco e sobre o momento do Cruz-Maltino na reta final da temporada Crédito: Jogada 10

Apesar do revés para o Palmeiras, o Vasco segue forte na temporada e sonha com voos mais altos, como o bi da Copa do Brasil – no momento está na semifinal contra o Atlético-MG. Assim, uma das qualidades do técnico Rafael Paiva foi corrigir os problemas defensivos, o que contribuiu para o crescimento de determinados jogadores no ano. Um deles é o zagueiro Maicon, que completou 50 jogos pelo clube. “O Vasco cresceu muito e está em um momento muito estável, mas sempre estamos em buscar de melhorar a cada dia mais. Nossa luta e trabalho diário é pensando em coisas grandes”, disse ao site oficial do clube carioca. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Representa muito para mim alcançar um número importante em um clube como o Vasco, sinto me orgulhoso em atingir esta marca e honrado por representar esta camisa tão pesada. Que venham mais 50 jogos”, completou o camisa 4.

Referência para os meninos da Colina O “God of Zaga” (apelido por causa da semelhança física com o personagem Kratos, do jogo “God of War”) revelou a felicidade em defender o clube carioca. Além disso, o experiente atleta se tornou uma referência para os meninos da base e falou sobre a relação com os mais jovens. “Tem sido uma honra vestir uma camisa com um peso tão grande no futebol mundial, onde tantos outros craques tiveram passagem brilhantes aqui. O Vasco tem grandes zagueiros em sua história, como Bellini e Mauro Galvão, por exemplo. Além de nomes como Dinamite, Romário, Pedrinho, Felipe, Edmundo… é um Gigante”, afirmou.