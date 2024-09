Leila descarta reforço de peso para 2025: ‘Esquece esse negócio’

Mandatária é candidata à reeleição no Palmeiras, mas já avisou que não vai trazer nome midiático para o clube e diz acreditar no atual plantel

Leila Pereira é candidata à reeleição no Palmeiras e, apesar de colocar toda sua atenção nas urnas, ela também segue pensando no futuro do clube. Mais especificamente no Mundial de Clubes. Afinal, o Verdão disputa o torneio no ano que vem e o planejamento para a próxima temporada segue a todo vapor. Contudo, a mandatária avisou que não deve fazer loucuras para ter uma contratação de peso para 2025.

Após reuniões da diretoria com o técnico Abel Ferreira, o Palmeiras já está no mercado em busca de reforços, inclusive para repor a saída de Estêvão em julho. Contudo, em seu evento de lançamento de chapa, Leila descartou a chegada de um nome midiático e vai manter a estratégia de contratações.