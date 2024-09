Kroos debocha após Uefa admitir erro na Eurocopa: ‘Demoraram três meses para admitir o óbvio’

O Comitê da Arbitragem da Uefa divulgou um relatório em que admite falha ao não marcar pênalti para a Alemanha. O episódio ocorreu já na prorrogação, quando o jogo estava empatado em 1 a 1. Musiala tentou a finalização, e a bola bateu na mão do lateral-esquerdo Cucurella dentro da área.

O ex-meio-campista Toni Kroos não poupou críticas à Uefa. A entidade reconheceu que houve erro da arbitragem no confronto entre Alemanha e Espanha, nas semifinais da Eurocopa. O embate representou a eliminação dos anfitriões do torneio.

“Demoraram três meses para se dar conta de que a bola bateu na mão, algo que o mundo inteiro viu em um segundo. Isso me tranquiliza muito. Posso dizer que agora sou campeão da Eurocopa porque confirmaram oficialmente? Não acredito”, disparou o ex-jogador.

Assim, após a divulgação do erro, Toni Kroos debochou da atitude. Principalmente pela demora em analisar a decisão e reconhecer o erro.

Posteriormente, o árbitro Anthony Taylor, com intervenção do VAR, Stuart Attwell, avaliou que não houve irregularidade no lance. Em seguida, não demorou muito tempo para os espanhóis conseguirem marcar o segundo gol, já na reta final do duelo.

Esta partida contra a Espanha representou a despedida do volante com a camisa da Alemanha e até mesmo do futebol. Anteriormente, ele já havia comunicado que a edição de 2024 da Euro seria a competição final que disputaria.

Última temporada de Toni Kroos

Em sua última temporada, a 2023/24, Toni Kroos marcou um gol e deu 10 assistências. Sua última partida pelo Real Madrid foi na final da Champions, contra o Borussia Dortmund. Além disso, na decisão, ele deu a assistência para o gol de Carvajal e, como capitão, levantou o troféu pela sexta vez na carreira. Os Blancos venceram a peleja por 2 a 0.

Kroos já havia se aposentado da seleção da Alemanha anteriormente. No entanto, voltou atrás com o pedido do atual treinador Julian Nagelsmann de retornar à tetracampeã mundial, visando uma Eurocopa em casa.