Jovem com três milhões de seguidores chega a acordo com clube de São Paulo

Isaac tem como foco produzir conteúdos relacionados ao futebol e futsal. O jovem também se destaca pela habilidade que apresenta em seus vídeos. Tanto que recebeu o apelido de “rei do X1”, modalidade alternativa ao futebol que prioriza o drible e que dois jogadores se enfrentam. Além de cada um contar com a ajuda de um goleiro.

Isaac Xavier, de 19 anos, conta com mais de três milhões de seguidores em seus perfis nas redes sociais. A popularidade do garoto se explica pelo conteúdo futebolístico que produz. Recentemente, o influenciador digital chegou a um acordo com o São Bernardo para disputar a edição de 2025 da Copinha, em janeiro do próximo ano.

Chance de ouro em clube de São Paulo

O garoto já participa das atividades com o grupo do São Bernardo depois de realizar exames físicos. O vínculo com o clube paulista expira no final de janeiro, assim que terminar a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo assim, se o desempenho de Xavier for positivo, há a possibilidade de extensão contratual.

Em entrevista ao portal “Uol”, Isaac garantiu que vai se esforçar para se dividir na rotina de jogador e influenciador. Ainda reforçou que se tornar atleta profissional da modalidade é o seu principal objetivo. Além disso, o jovem pontuou que começou no futsal e depois realizou testes no América, Flamengo, Madureira e Nova Iguaçu, mas ainda não conseguiu se consolidar.

