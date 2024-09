Inter se apoia em histórico favorável contra o Bragantino para entrar na zona da Libertadores

O Inter enfrenta o Bragantino em jogo atrasado, o seu penúltimo, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid. Uma vitória simples permite o Colorado entrar na zona de classificação para a Libertadores. Além do que seria o quinto triunfo consecutivo. A equipe não consegue uma sequência positiva semelhante a este desde 2021.

Assim, o Internacional se apoia em retrospecto positivo recente contra o adversário paulista. Afinal, conta com uma sequência de quatro jogos sem perder para o Massa Bruta, sendo duas vitórias e dois empates. Desde o retorno da equipe paulista à elite, em 2020, os gaúchos perderam para este oponente, em 2021, exatamente no Nabi Abi Chedid. A partir do acesso do Bragantino à Série A, as equipes tiveram oito confrontos, com quatro vitórias do Inter, três empates e uma única derrota.