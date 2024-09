Fluminense x Flamengo (Brasileirão Sub-17): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do empate por 1 a 1, na Gávea, Fluminense e Flamengo às 15h desta quinta-feira (26), no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, em Duque de Caxias (RJ). Assim, o confronto é válido pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Nesse sentido, um novo empate levará de cisão da vaga para os pênaltis. Com isso, quem avançar, encara o vencedor do confronto entre Santos e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quarta-feira (25). Do outro lado da chave, aliás, o Palmeiras, já classificado, aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo e Cuiabá.

Onde assistir

O confronto decisivo desta quinta-feira (26) terá a transmissão do canal Sportv (TV Fechada).