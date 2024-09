Flamengo propõe troca de datas da Copa do Brasil e do Brasileiro. Entenda!

Clube carioca não quer disputar o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil com desfalques por conta das seleções

Por conta dos jogos das seleções na próxima Data-Fifa, que termina no dia 15 de outubro, o Flamengo apresentou uma ideia para a CBF. Para que as equipes não joguem desfalcadas no dia 16, na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, o Rubro-Negro propôs trocar as datas da competição com as do Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o jornalista André Rizek, o Flamengo quer antecipar o seu jogo (contra o Fluminense) e o do Corinthians (contra o Athletico) da 30ª rodada do Brasileirão, que aconteceriam nos dias 19 e 20 (final de semana). Assim, os confrontos passariam para o dia 16, deixando a próxima janela de jogos para as partidas de volta da Copa do Brasil.