Facundo Colidio vira símbolo de ‘semana perfeita’ no River Plate

Na noite da última terça-feira (24), o River Plate bateu o Colo-Colo, nas quartas da Libertadores, graças ao tento de Facundo Colidio. O atacante riverista, aliás, se tornou símbolo de como uma semana de duelos importantes se tornou perfeita no desfecho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O principal ponto do simbolismo de Colidio passa pela mudança rápida de condição do atleta no intervalo de uma semana. Há exatamente sete dias, ele estava no banco de reservas quando o Millonario enfrentou a representação chilena, na ida das quartas de final, e foi acionado aos 18 minutos do tempo complementar.