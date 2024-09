Fábio enxerga falta em origem de gol do Atlético e sai na bronca com a arbitragem

O goleiro Fábio quase foi o herói do Fluminense no duelo das quartas de final contra o Atlético-MG. Ainda na primeira etapa, defendeu uma penalidade máxima cobrada por Hulk. No entanto, o time carioca sofreu dois gols de Deyverson e foi eliminado da Libertadores.

Fábio, inclusive, saiu reclamando da arbitragem, alegando que, no segundo gol do Atlético, houve falta no início da jogada sobre o volante Martinelli, do Fluminense. Porém, o VAR confirmou o gol sem maiores problemas.

