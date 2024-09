Ex-goleiro Velloso amplia contrato como comentarista da Band por mais dois anos

Braço direito de Neto no programa 'Os Donos da Bola', o ex-goleiro seguirá na emissora por pelo menos mais dois anos

O ex-goleiro Velloso chegou a um acordo para renovar seu contrato com a Band como comentarista. O braço direito de Neto no programa “Os Donos da Bola” assinou o novo vínculo na última semana. De acordo com a coluna “F5”, da “Folha de São Paulo”, o novo contrato será válido por pelo menos mais dois anos.

Além da participação diária ao lado de Neto no programa, Velloso também comenta jogos da Série B que a Band transmite. O ex-goleiro trabalha na emissora desde 2013. Inicialmente, chegou para atuar no BandSports, canal esportivo da TV fechada. Posteriormente, um ano depois é que começou a ser presente no programa “Os Donos da Bola”.

De maneira gradativa, o ex-jogador passou a ganhar chances como comentarista em transmissões esportivas. Simultaneamente a sua atuação na Band, fechou contrato com a TNT Sports para ser comentarista durante a disputa do Campeonato Paulista.