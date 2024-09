Ex-apresentador da Globo é contratado pela CazéTV

Após 10 anos na emissora carioca, o jornalista vinha realizando trabalhos pontuais, principalmente através das redes sociais, onde conta com mais de 600 mil seguidores somente no Instagram. Os conteúdos em seu perfil mesclam entrevistas com esportistas e momentos de humor.

O apresentador Igor Rodrigues, que deixou a Globo no início deste ano, é o novo contratado da CazéTV. O acerto junto ao canal de Casimiro Miguel visa a participação dele nas transmissões dos jogos de competições adquiridas recentemente pelo empresário e influenciador. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

Na Globo, Igor ganhou destaque ao formar uma dupla com o humorista Magno Navarro, conhecido por suas imitações. Na Copa do Mundo do Qatar, eles se destacaram ao lado de Deborah Secco, Grafite e Aloísio Chulapa. Apesar de diversos elogios, a tabela entre os dois foi encerrada no fim de 2022, após a Copa do Mundo do Qatar.

A parceria entre Igor e Navarro acabou reeditada nas transmissões da Copa do Brasil no Amazon Prime Vídeo.

Trajetória de Igor Rodrigues na Globo e novo desafio

Igor iniciou a carreira na Globo em 2014, então como repórter do portal Globo Esporte. Ele atuava na cobertura do futebol e também de MMA. Posteriormente, ele seguiu para o ‘Tá na Área’, programa do SporTV, onde pôde exibir seu estilo mais leve e engraçado.