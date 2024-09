Diniz define relacionados do Cruzeiro para jogo da Sul-Americana

O técnico Fernando Diniz definiu os atletas que poderão atuar no duelo contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana. A partida marca a estreia do treinador pelo Cruzeiro. As equipes entram em campo nesta quinta-feira (26 de setembro), às 21h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

A novidade é o retorno do volante Walace, que esteve de fora dos últimos dois jogos da equipe celeste por causa de uma amigdalite. Também no meio-campo, o Cruzeiro conta com o retorno de Matheus Henrique, que cumpriu suspensão contra o Cuiabá, pelo Brasileiro.