Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina o Fluminense na Libertadores

O futebol tem seus predestinados, e Deyverson parece ser um deles. Afinal, ele entrou no final da primeira etapa no lugar de Bernard, que sentiu uma lesão. No segundo tempo, com dois gols, classificou o Atlético para as semifinais da Libertadores e eliminou o Fluminense. O jogo ocorreu na Arena MRV e foi o segundo das quartas de final, na time carioca havia vencido por 1 a 0.

Aliás, o Galo reverteu o marcador e no agregado avança fazendo 2 a 1. Os dois de Deyverson foram aos 05 e 43 minutos do segundo tempo.

Domínio do Atlético na etapa inicial e Hulk desperdiça pênalti

Não poderia ser diferente, afinal, o Galo, precisando do resultado, partiu para cima do Fluminense e criou bastante perigo ao gol de Fábio. Assim, Hulk teve uma grande oportunidade numa cobrança de pênalti, mas o goleiro do tricolor defendeu sem dar rebote.