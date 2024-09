De virada, Liverpool atropela o West Ham e avança na Copa da Liga Inglesa

No Anfield, o time da casa saiu atrás no placar, mas com Diogo Jota, Mohamed Salah e Cody Gakpo conseguiu a vitória por 5 a 1

O Liverpool venceu o West Ham por 5 a 1, nesta quarta-feira (25), e se classificou para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A vitória no Anfield, de virada, contou com gols de Diogo Jota (2x), Cody Gakpo (2x) e Mohamed Salah. Jarell Quansah, contra, fez o gol dos visitantes.

Como foi o jogo

Apesar de jogar em seu domínio, o Liverpool viu o West Ham criar as melhores oportunidades no primeiro tempo. Aos 17 minutos, o time visitante, em contra-ataque, teve um gol anulado por impedimento. Três minutos depois, no entanto, abriu o marcador. Após sobra de escanteio, a defesa da equipe de Arne Slot se atrapalhou e Jarell Quansah mandou contra a própria baliza. Atrás no placar, o Liverpool se lançou ao ataque e conseguiu o empate aos 24′, com Diogo Jota, de cabeça. Na construção do gol, que contou com assistência de Chiesa, o bandeirinha não marcou impedimento no início da jogada. Vale destacar que essa fase da competição não conta com o VAR.