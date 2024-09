Cruzeiro x Libertad: onde assistir, escalações, arbitragem

O jogo marca a estreia de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. O treinador – campeão da Libertadores de 2024 com o Fluminense e ex-Seleção – foi anunciado na vaga de Fernando Seabra nesta segunda-feira.

Como está o Cruzeiro

Fernando Diniz pode ousar, escalando Wallace. Afinal, o volante se recuperou de uma amidalite e deve pegar o lugar de Lucas de Romero. No treino de terça-feira, o primeiro que minitrou com o grupo, Diniz conversou muito com este jogador, indicando que Wallace é um de seus preferidos para o meio de campo.

Outro mistério é na zaga. O paraguaio Villalba pode assumir o lugar de João Marcelo, o que seria definido no treino dea tarde desta quarta-feira, o último antes do duelo com o Liberad. Mas, resta saber, também, se o Cruzeiro já vai mostrar o estilo dinizista, com muito toque de bola e o goleiro participando com os pés. Diniz disse que confia na qualidade de Cassio neste fundamento. Mas o veterano, um dos maiores goleiros deste século no Brasil, é notoriamente ruim com a bola no pé.

Como está o Libertad

O Libertad venceu o Tacuary pelo Paraguaio no domingo e manteve a 4ª posição na tabela. Entretanto, o técnico Daniel Garnero jogou com um time quase reserva, apenas três titulares. Tudo para dar descanso aos principais jogadores e melhorar a questão técnica. Afinal, o time foi mal demais na ida, quando levou de 2 a 0 da Raposa e poderia sofrer uma goleada. Mas o treinador ainda mantém a esperança na classificação.