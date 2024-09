Corinthians embolsa R$ 36 milhões em premiações com vagas nas Copas

O Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0 nesta terça-feira (24) , na Neo Química Arena, e avançou para a semifinal da Copa Sul-Americana. Mais do que a classificação, o Timão garantiu mais R$ 4 milhões em premiação com o triunfo. Agora, a equipe já soma mais de R$ 36 milhões em premiações pelas classificações na Copa do Brasil e na Sula.

Já na Copa do Brasil o valor é ainda maior. Afinal, caso o Corinthians chegue à final, garante, ao menos, R$ 31,5 milhões, valor destinado ao vice-campeão. Agora, caso levante o caneco, o clube vai embolsar R$ 73,5 milhões. A equipe enfrenta o Flamengo nas semanas de 2 e 17 de outubro. Assim, há a chance de oo Timão faturar mais de R$ 100 milhões caso conquiste os dois títulos.

Corinthians tenta reajustar finanças do ano

O dinheiro é bem-vindo em um ano no qual o clube vem passando por problemas financeiros. Além disso, as classificações ajudam no fracasso do Paulistão, quando a equipe sequer se classificou para o mata-mata. O Timão projetava chegar na semifinal do Estadual, na pior das hipóteses.

Apesar do bom desempenho nas competições eliminatórias, o Corinthians dificilmente vai conseguir alcançar o projetado pelo clube no Campeonato Brasileiro. O orçamento previa que o clube ficasse na sétima colocação, realidade distante da luta contra o rebaixamento.