Brasileirão de Aspirantes: Fluminense estreia com vitória e lei do ex

O Fluminense estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2024. Com atletas do profissional com idade sub-23 e outros do do Sub-20, o Tricolor bateu o CRB por 2 a 0, nesta quarta-feira (25), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

Os atacantes João Neto e Isaac, autores dos gols, e o goleiro Gustavo Ramalho, que defendeu um pênalti no segundo tempo, foram os destaques. João Neto, aliás, provocou uma lei do ex. Afinal, ele esteve emprestado ao time alagoano até ser chamado de volta pelo Flu.

