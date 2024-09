Ataque centenário desafia a melhor defesa da Copa Libertadores

O jargão “ataque contra defesa” nunca fez tanto sentido na metade de uma série eliminatória. Afinal, na semana passada, no Estádio Nilton Santos, principalmente no primeiro tempo, o Botafogo empilhou oportunidades de gols diante do São Paulo, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Com volume, intensidade e repertório, o Glorioso mostrou por que é o time do momento no futebol brasileiro. Faltou somente colocar a bola para dentro. Porém, do outro lado, a despeito de duas bolas na trave do goleiro Rafael, havia um Tricolor que sabe defender a sua cidadela como poucas equipes e cujos números credenciam a sua fortaleza. Nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbis, os times retornam a campo para mais um tira-teima. Quem vencer passa.

Muralha tricolor funciona na Libertadores

Mandante, o São Paulo conta com a melhor defesa desta edição do torneio mais importante das Américas. É muito difícil balançar as redes da equipe do técnico Luis Zubeldía. Em nove embates, o Soberano foi vazado apenas três vezes. Neste mata-mata, a defesa saiu incólume nos três compromissos. E tem mais! Na Copa Libertadores-2024, ninguém gritou “gol” no Morumbis. Foram quatro partidas no Cícero Pompeu de Toledo. Uma dor de cabeça e tanto para quem precisa da vitória para avançar de fase sem a agonia de uma decisão de pênaltis.

Após conseguir amarrar o Botafogo, no esquema com três zagueiros e dois volantes, os jogadores do São Paulo e o próprio técnico argentino repetiram outra expressão frequente no futebol. O “saber sofrer”. O fato é que, com score zerado da ida, o Tricolor sobreviveu ao bombardeio do adversário e, agora, tem o fator “Morumbis raiz” para confirmar presença em mais uma semifinal.