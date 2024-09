Após lesão de Ter Stegen, Barcelona sonda goleiro aposentado Szczesny

Goleiro, de 34 anos, pendurou as chuteiras, porém foi sondado pelo clube catalão, com a a ajuda do compatriota Lewandowski

O Barcelona segue no mercado na busca por um goleiro depois da lesão, que deve tirar Ter Stegen de todo o restante da temporada. Diante disso, o clube pretende fazer uma proposta ao arqueiro Szczesny, de 34 anos, que anunciou o fim da carreira no último mês após não renovar com a Juventus, da Itália.

De acordo com os jornais Sport e Mundo Deportivo, assim como o jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano, o clube catalão também sondou o costarriquenho ex-Real Madrid Keylor Navas. Com a janela de transferência fechada, o foco terá que ser em atletas sem contrato.

Ainda segundo a publicação, o atacante Lewandowski tem ajudado nas conversas iniciais com Szczesny. Afinal, o intuito seria um contrato a curto prazo, no período de recuperação do alemão Ter Stegen, que ficará fora de combate durante oito meses em virtude de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito.