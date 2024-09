Torcidas de Botafogo e Flamengo podem se encontrar no Galeão

Torcedores de Botafogo e Flamengo preparam uma incursão ao Aeroporto Internacional do Galeão, onde, nesta terça-feira (24), as delegações dos clubes embarcam para São Paulo e Montevidéu, respectivamente, em compromissos de volta pelas quartas de final desta edição da Copa Libertadores. Há o risco de os seguidores rivais se encontrarem na Ilha do Governador.

Os alvinegros marcaram o “AeroFogo” às 17h15, no salão nobre do aeroporto. À noite, o Glorioso embarca para a capital paulista, onde visitará o São Paulo, na quarta-feira (25), no Morumbis. O Botafogo avança com um triunfo. Em caso de empate, como aconteceu na ida, no Estádio Nilton Santos, a série vai para os pênaltis.

Os torcedores do Flamengo, em contrapartida, brotarão no local mais cedo. Com o incentivo de influenciadores em campanhas nas redes sociais, os rubro-negros estarão no terminal de cargas do Galeão às 15h. O Mengo inicia a viagem ao Uruguai no fim da tarde. No país vizinho, o Mais Querido enfrenta o Peñarol, na quinta-feira (26), precisando vencer por dois gols de diferença para avançar sem os pênaltis. Na ida, os charrúas venceram por 1 a 0.