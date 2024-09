Torcida do Botafogo apoia time em embarque para decisão contra o São Paulo

Com apoio da torcida no Aeroporto do Galeão, o Botafogo embarcou no início da noite desta terça-feira (24/9) para São Paulo, onde nesta quarta encara o São Paulo, às 21h30, no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores.

Cerca de 150 alvinegros se reuniram nos arredores do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foram saudados pela delegação. Liderados por Artur Jorge, o jogadores saíram do ônibus e se dirigiram para a torcida, retribuindo a iniciativa de apoio.