Técnico se fere em invasão de torcedores ao vestiário após goleada em clássico na Sérvia

Torcedores do Partizan protagonizaram cenas de desespero após a derrota por 4 a 0 no maior clássico da Sérvia, para o Estrela Vermelha. Os adeptos invadiram o vestiário e, inclusive, deixaram o técnico Alekasandar Stanojevic ferido no rosto durante a confusão. O treinador concedeu coletiva de imprensa com curativos e marcas de sangue após ferir-se com vidros.

Stanojevic tranquilizou familiares, amigos e imprensa ao informar que não houve agressão no vestiário. Apesar de lamentar o ocorrido, o treinador esclareceu que se cortou com os estilhaços de vidro no momento da invasão dos torcedores.

“Lamento ter vindo com estes curativos para a coletiva de imprensa. Se o jogo tivesse sido 0 a 0, eu não viria. Mas assim tenho que vir. Não quero parecer que sou aquele que foge. Fui atingido por vidros no vestiário, acabei me machucando, mas não estou de drama”, disse Alekasandar.