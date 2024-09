Técnico do Rayo Vallecano é questionado sobre situação de James Rodríguez

Próximo de completar um mês do anúncio de James Rodríguez no Rayo Vallecano, o meio-campista colombiano segue como figura aquém das expectativas. Para se ter uma ideia, desde o fim do mês de agosto, ele participou de somente dois dos seis jogos oficiais que o time de Vallecas fez em 2024/2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com essa situação e o fato de James ter feito apresentações destacadas na Copa América (sendo eleito o craque da competição), o técnico Iñigo Pérez foi questionado em entrevista sobre a situação do meio-campista. Mais especificamente, quando ele imaginava que o colombiano poderia começar uma partida como titular.