Técnico do Alavés reclama de chute de Endrick em defensor: ‘Teve intenção’

Atacante recebeu apenas cartão amarelo por falta forte em Mouriño, o que fez o comandante do rival sair na bronca com a arbitragem

Endrick volta a ser tema de debate na Espanha. Apesar de passar em branco na vitória do Real Madrid sobre o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, o jogador protagonizou um lance polêmico ao dar um chute no lateral Mouriño, aos 37 minutos do segundo tempo, recebendo apenas um cartão amarelo. O técnico do time adversário ficou enfurecido, pois acreditava que Endrick deveria ter sido expulso. Ele, portanto, entendia que o Alavés poderia empatar a partida, já que havia buscado dois gols após estar perdendo por 3 a 0.

“Deveríamos ter jogado contra 10 nos minutos finais por causa da falta em Mouriño. Endrick teve a intenção de acertá-lo e conseguiu”, afirmou o treinador do Alavés, Luis García, ao final da partida. Ele completou: “Todo mundo viu que era vermelho. Não preciso explicar o porquê. Não sei por que não revisaram no VAR, pergunte a eles”, resumiu sobre o lance envolvendo Endrick. O episódio, aliás, começou quando Mouriño afastou Endrick com um empurrão durante uma disputa por espaço dentro da área do Alavés. O atacante reagiu com um chute, derrubando o defensor, que caiu reclamando de dor. O árbitro Alejandro Muñiz Ruiz optou por punir o ex-Palmeiras apenas com o cartão amarelo, o que gerou uma discussão acalorada entre os dois treinadores.