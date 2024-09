São Paulo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empate sem gols no Nilton Santos, Tricolor Paulista e Glorioso decidem no Morumbis, quem vai para a semifinal da Libertadores

São Paulo e Botafogo decidem nesta quarta-feira (25/9), às 21h30, no Morumbis, quem vai para a semifinal da Copa Libertadores. As equipes ficaram no empate sem gols no Nilton Santos, no jogo de ida. Assim, quem vencer avança na competição continental. Nova igualdade leva o embate para os pênaltis. O Tricolor segue no sonho do tetracampeonato, enquanto o Glorioso tenta um título inédito na sua galeria.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e da ESPN.

Como chega o São Paulo

O Tricolor poupou boa parte de seus jogadores no duelo contra o Internacional, pelo Brasileirão, visando o jogo contra o Botafogo nesta quarta. Contra o Colorado, apenas Lucas Moura e Bobadilla, considerado titulares, começaram o embate. Por uma vaga na semifinal da competição, o São Paulo precisa vencer, já que a partida de ida, há uma semana, acabou sem gols. Para isso, conta com a força do Morumbis que deve estar novamente lotado.