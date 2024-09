São Paulo vê ataque parar de funcionar em momento crucial do ano

O São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. As equipes ficaram no empate sem gols no Nilton Santos. Assim, quem vencer avança para a semifinal da competição. Contudo, balançar as redes vem sendo uma dor de cabeça no Tricolor.

Nas últimas seis partidas disputadas, a equipe marcou apenas dois gols. Um foi na na vitória sobre o Cruzeiro, há pouco mais de uma semana, por 1 a 0. Outro no último domingo (22), na derrota para o Internacional por 3 a 1, em pleno Morumbis. Neste meio tempo, o São Paulo perdeu para o Fluminense, no Brasileiro, foi eliminado pelo Atlético-MG, na Copa do Brasil (uma derrota e um empate), e empatou por 0 a 0 com o Botafogo, na partida de ida da Libertadores.