São Paulo encerra preparação e deve ter uma mudança contra o Botafogo

Técnico Luis Zubeldía deve promover o retorno de Wellington Rato ao time titular no lugar do zagueiro Sabino. Jogo será no Morumbis

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no chamado jogo da temporada. Afinal, enfrenta o Botafogo na partida de volta das quartas de final da Libertadores. Assim, o elenco encerrou a preparação nesta terça, após atividades no CT da Barra Funda.

Em comparação ao duelo contra o Botafogo há uma semana, o técnico Luis Zubeldía deve promover ao menos uma alteração no time titular. Wellington Rato deve voltar aos 11 iniciais no lugar de Sabino. No Nilton Santos, o treinador entrou com três zagueiros para segurar o forte ataque alvinegro. E deu resultado.