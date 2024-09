São Paulo atuará em Brasília no duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Por causa do shows de Bruno Mars, no Morumbis, Tricolor paulista precisará de uma nova casa provisória para jogo diante da equipe carioca

O São Paulo jogará mais uma vez fora do Morumbis. Assim, a partida contra o Vasco será em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, marcada para o dia 20 de outubro. Jogo será pelo returno do Campeonato Brasileiro.

O jogo mudará de local devido ao show do cantor Bruno Mars, que ocorrerá nos dias 04, 05, 08, 09, 12 e 13 de outubro. O Tricolor fechou acordo com a Live Nation, e o estádio virou prioridade para receber shows de alguns artistas em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja também: São Paulo disputa uma semifinal por temporada há 27 anos