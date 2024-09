Santos x Cruzeiro (Sub-17): onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Cruzeiro duelam nesta quarta-feira (25/9), às 15h, no CT Rei Pelé, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Peixe venceu o jogo de ida, em Belo Horizonte por 2 a 1 e joga pelo empate para chegar na semifinal. Já a Raposa precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por dois tentos para se classificar direto na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Santos

O Peixe vive grande momento na competição. Afinal, terminou o grupo A na liderança e com uma das melhores campanhas do Brasileirão Sub-17. Além disso, na partida de ida das quartas de final, venceu o Cruzeiro por 2 a 1. Matheus Xavier e Gabriel Paes balançaram as redes para o Alvinegro Praiano que agora precisa de um simples empate em casa, para chegar na semifinal.