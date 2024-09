San Siro ‘perde’ final da Liga dos Campeões 2027; saiba motivo

A final da Liga dos Campeões de 2027 não será mais no San Siro. O motivo é por conta das dúvidas sobre eventuais reformas no estádio de Milão, informou a Uefa nesta terça-feira. A federação europeia explicou que a cidade italiana não tem condições de garantir que o estádio e seus arredores não sofram com eventual obra.

“Uma vez que o município de Milão não conseguiu garantir que o estádio San Siro e as zonas envolventes não serão afetadas pelas obras de renovação durante o período da final da Liga dos Campeões em 2027 foi decidido não sediar a final a Milão”, informou a UEFA.