Rodrygo Goes faz declaração em aniversário de Bruna Rotta

O atacante Rodrygo Goes, do Real Madrid, deu mais um indício de que vive um relacionamento com Bruna Rotta. A influenciadora, que comemorou os seus 26 anos na última segunda-feira (23), ganhou um feliz aniversário especial do jogador.

Em sua rede social, o camisa 11 merengue fez uma postagem no story para felicitar o seu affair.