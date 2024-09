PSG divulga novo uniforme rosa e preto para a temporada 2024/25

Em parceria com a Jordan, clube lança nova terceira camisa com inspiração nos Jogos Olímpicos de Paris

O PSG divulgou, nesta terça-feira (24), o novo terceiro uniforme do time para a temporada 2024/25. O clube de Paris escolheu um modelo que se destaca dos tradicionais da equipe e optou por um design em rosa claro, decorado com uma faixa preta no centro.

Desenvolvido em parceria com a ‘Jordan’, o uniforme simboliza a energia e a continuidade do verão parisiense, marcado pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em referência ao grande evento, a camisa representa “a determinação dos torcedores e atletas de se imporem com confiança, dentro e fora de campo”.

Além disso, o PSG não deve parar por aí, já que o clube planeja lançar peças “ainda mais elegantes e exclusivas” ao longo da temporada, como foi anunciado.