Operário vence o Guarani, se afasta do Z4 e mantém rival na lanterna

Lei do ex funciona e Boschilia marca para garantir triunfo do Fantasma no Germano Krüger Crédito: Jogada 10

A “lei do ex” provavelmente sempre funcionará, e, nesta terça-feira (24), no duelo entre Operário-PR e Guarani, não foi diferente. Afinal, Boschilia, ex-jogador do Bugre, marcou de pênalti e garantiu os três pontos ao Fantasma no Germano Krüger. Veja também: Consolidado, Sport retorna ao G4 da Série B e segue em busca do acesso É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo, aliás, aconteceu pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro. Contudo, se não fosse o goleiro Pegorari, do Guarani, o placar poderia ter sido mais amplo, já que o Operário criou várias oportunidades para aumentar a vantagem e não conseguiu.