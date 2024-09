Nome de passagem pelo Corinthians estreia com gol na Ásia

Tento de Guilherme Pira foi determinante para empate do Chadormalu no Campeonato Iraniano

A estreia do atacante brasileiro Guilherme Pira no Chadormalu (Irã) não poderia ser melhor. Contratação do clube iraniano no começo da temporada, o jogador fez sua estreia no último fim de semana e já mostrou suas credenciais. Isso porque o nome de formação em clubes como América-MG, Corinthians e Sport fez o gol que garantiu o empate por 1 a 1, contra o Esteghlal Kuzestan, em duelo da Iran Pro League.

“Estou muito feliz pela estreia e, ainda mais, por ter marcado o meu primeiro gol com a camisa do Chadormalu. Fui muito bem-recebido por todos aqui e é muito gratificante poder contribuir para o time conquistar esse ponto fora de casa. Espero dar sequência a esse bom momento para seguir ajudando meus companheiros”, celebrou o atleta de 24 anos.