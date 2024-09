Nike presenteará Vini Jr por Bola de Ouro

De acordo com o jornal espanhol 'Marca', brasileiro é o favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo

De acordo com o veículo espanhol, a marca esportiva norte-americana entregará chuteiras douradas ao atacante brasileiro pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Aliás, planeja uma grande ação de marketing que envolve a reabertura de uma loja em Madri, em uma das principais ruas da cidade, a Gran Vía. A recompensa vai ocorrer dois dias depois da cerimônia. Além disso, a Nike vai homenagear outros nomes como Cristiano Ronaldo e Mbappé.

O atacante Vini Jr vive a expectativa de tornar-se, enfim, o melhor jogador do mundo. Neste cenário, o jornal espanhol “Marca” frisa que a Nike, sua fornecedora de material esportivo, lhe presenteará após a confirmação do prêmio da Bola de Ouro, galardão da revista “France Football”. A cerimônia vai ocorrer em Paris, no dia 28 de outubro.

A propósito, o jornal “Marca” indica que o camisa 7 do Real Madrid é o favorito a conquistar a Bola de Ouro e frisa que “Vinícius Júnior se vestirá de ouro em Paris”. Ainda por cima, o diário ressaltou o esforço e resiliência do Malvadeza.

“Vini se equivocou em ocasiões, mas também soube assimilar e trabalhar como poucos para que seu futebol mudasse e se adaptasse às necessidades de seu time. De protagonista de paródias e de todo tipo de situação que buscavam torná-lo ridículo, passou a ser respeitado e temido por quem pisa no gramado e o enfrenta”.

Vini Jr deve recolocar Brasil no topo do futebol mundial após 17 anos

Caso ocorra a confirmação do prêmio de melhor jogador do mundo, o Brasil volta a ter um representante após 17 anos. Afinal, a última vez que um atleta brasileiro ganhou a Bola de Ouro foi com Kaká, em 2007. Aliás, a parceria de Vini Jr com a Nike já dura há 11 anos. O primeiro contrato foi assinado quando o jogador tinha apenas 13 anos. Atualmente, o vínculo expira em 2030.