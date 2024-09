Neymar e Gabi no Palmeiras para o Mundial? Leila Pereira analisa possibilidade

Presidente do alviverde abriu o jogo sobre a chance de contar com craques no ano de 2025 em evento de lançamento de chapa para presidente

“Você me ajuda a pagar o Neymar? Você está me perguntando, entendeu? Se vocês me ajudarem a pagar o Neymar, eu penso nisso, sabe? (risos) Brincadeiras à parte, vamos falar sério. Se o Palmeiras chegou nesse ponto, é porque trabalhamos muito sério. Futebol não é brincadeira; mexe com a paixão de milhões de pessoas. O dirigente tem que ser responsável”, afirmou Leila, que ainda completou: “Eu não vou ser, como diversos dirigentes que já passaram pelo Palmeiras e deixaram legados horrorosos para o clube pagar. Não vou fazer loucuras. A presidente Leila Pereira nunca fez e nunca fará. Eu nunca fiz nos meus negócios, ainda mais administrando um bem que não é meu”, respondeu a dirigente sobre Gabi e Neymar no Alviverde.

Além de Neymar e Gabi, Leila falou sobre Abel Ferreira

Por fim, ela aproveitou para elogiar o trabalho de Abel Ferreira, que chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, um ano antes de ela ser eleita presidente do clube.

“Somos tão vitoriosos pelo conjunto. Como diz o Abel, todos somos um. Trabalhamos em conjunto, esqueçam. O torcedor pode ter certeza de que não vem nenhum desses nomes famosos, essas grandes estrelas que jogam por nome”, resumiu Leila Pereira.