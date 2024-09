Michael evolui em recuperação, e Flamengo prepara retorno para jogo decisivo

Atacante dá sinais positivos em tratamento do problema na coxa direita, sofrido no dia 28 de agosto, e encurta prognóstico de volta ao campo

O avanço na recuperação de Michael trouxe mais otimismo ao planejamento a curto e médio prazo do Flamengo para temporada. Isso porque o atacante iniciou o cronograma de preparação para voltar aos gramados e, se tudo ocorrer como projetado, estará à disposição do clube para ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 2 de outubro.

O retorno de Michael estava estimado em cerca de dois meses. O reforço sofreu uma grave lesão no músculo posterior da coxa direita nas quartas de final contra o Bahia, no dia 28 de agosto, na Arena Fonte Nova. Ou seja, segundo a previsão inicial do departamento médico do Flamengo, o atacante voltaria aos gramados no final de outubro.

Após decidirem o título em 2022, Flamengo e Corinthians se reencontram pela Copa do Brasil no dia 2 de outubro, no Maracanã. Os clubes mais populares do país se enfrentam no Rio de Janeiro pela ida da semifinal da competição – a CBF ainda não definiu o horário da partida.